Писарский объяснил свои слова о заслуженных зарплатах футболистов

Фролов или поппулист или недалёкий человек на самом деле. Выскажу непопулярную и где-то крамольную мысль: ,,учителям не надо повышать зарплаты, так как им нужно создать условия и материальное обеспечение с социальным сопровождением, и всё,а повышение зарплат учителям, которые перестанут быть учителями со временем, потому что в эту профессию хлынут всякого рода мягко говоря любителей наживы"...
Больше скажу: не надо вообще ничего и никому повышать, достаточно понизить цены на товары и услуги и все выплаты в соотношении ползут вверх автоматически.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свои слова о заслуженных зарплатах футболистов.
«Моя фраза про заслуженные зарплаты футболистов? По-прежнему так считаю. Многие пишут, мол, пусть он поработает тем-то. Возможно, многие не знают, но я сам работал за 20-30 тысяч, за 15 тысяч, работал ночами, не спал, потом уходил на тренировки.
Я не мальчик из столицы, у меня жизнь была довольно тяжeлая. На складе в грязи носил автозапчасти. Не надо говорить, что не понимаю, как зарабатываются тяжeлые деньги.
По поводу фразы Фролова, не знаю, возможно, не знает, откуда я и как зарабатывал деньги. Я имею какой-то опыт и поэтому могу сказать, что футболисты заслуженно получают свои деньги, пусть любой другой просто попробует попасть в команду РПЛ», — сказал Писарский.
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