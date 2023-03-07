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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Писарский объяснил свои слова о заслуженных зарплатах футболистов

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свои слова о заслуженных зарплатах футболистов.

    «Моя фраза про заслуженные зарплаты футболистов? По-прежнему так считаю. Многие пишут, мол, пусть он поработает тем-то. Возможно, многие не знают, но я сам работал за 20-30 тысяч, за 15 тысяч, работал ночами, не спал, потом уходил на тренировки.

    Я не мальчик из столицы, у меня жизнь была довольно тяжeлая. На складе в грязи носил автозапчасти. Не надо говорить, что не понимаю, как зарабатываются тяжeлые деньги.

    По поводу фразы Фролова, не знаю, возможно, не знает, откуда я и как зарабатывал деньги. Я имею какой-то опыт и поэтому могу сказать, что футболисты заслуженно получают свои деньги, пусть любой другой просто попробует попасть в команду РПЛ», — сказал Писарский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2023 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 7 марта, 12:16

      Фролов или поппулист или недалёкий человек на самом деле. Выскажу непопулярную и где-то крамольную мысль: ,,учителям не надо повышать зарплаты, так как им нужно создать условия и материальное обеспечение с социальным сопровождением, и всё,а повышение зарплат учителям, которые перестанут быть учителями со временем, потому что в эту профессию хлынут всякого рода мягко говоря любителей наживы"...
      Больше скажу: не надо вообще ничего и никому повышать, достаточно понизить цены на товары и услуги и все выплаты в соотношении ползут вверх автоматически.

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      Рейтинг: +2470

      serglider > eugen-han 7 марта, 12:28

      "Цены понизить"!? Каким образом? Во-первых, на рынке цена устанавливается равновесием спроса и предложения. Во-вторых, у нас дважды в год растет коммуналка, то есть электроэнергия, газ, вода постоянно растут, вызывая в свою очередь повышение на все. В-третьих, если искусственно сдерживать цены, непременно появится дефицит товаров. То есть он будет дешевый, но его хрен где найдешь, при Совке мы это все уже проходили...

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