Писарский объяснил свои слова о заслуженных зарплатах футболистов

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свои слова о заслуженных зарплатах футболистов.

«Моя фраза про заслуженные зарплаты футболистов? По-прежнему так считаю. Многие пишут, мол, пусть он поработает тем-то. Возможно, многие не знают, но я сам работал за 20-30 тысяч, за 15 тысяч, работал ночами, не спал, потом уходил на тренировки.

Я не мальчик из столицы, у меня жизнь была довольно тяжeлая. На складе в грязи носил автозапчасти. Не надо говорить, что не понимаю, как зарабатываются тяжeлые деньги.

По поводу фразы Фролова, не знаю, возможно, не знает, откуда я и как зарабатывал деньги. Я имею какой-то опыт и поэтому могу сказать, что футболисты заслуженно получают свои деньги, пусть любой другой просто попробует попасть в команду РПЛ», — сказал Писарский.

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