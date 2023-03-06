Черчесов оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре нападающего Артема Дзюба за «Локомотив».

— Вы следите за ситуацией в российском футболе? Болельщики сейчас обсуждают переход Артема Дзюбы в «Локомотив» и его хет-трик в матче с «Ростовом».

— Никогда в нем не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру.

34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.

Он подписал контракт до конца сезона.

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