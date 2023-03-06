«Тен Хаг уже подал в отставку?». Морган – о победе «Ливерпуля» над «МЮ» со счетом 7:0

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0.

«Тен Хаг уже подал в отставку? Как любой тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такое катастрофически ужасное выступление и результат?» – написал Морган в твиттере.

«МЮ» потерпел самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.

Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ.

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