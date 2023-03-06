Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Тен Хаг уже подал в отставку?». Морган – о победе «Ливерпуля» над «МЮ» со счетом 7:0

    Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0.

    «Тен Хаг уже подал в отставку? Как любой тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такое катастрофически ужасное выступление и результат?» – написал Морган в твиттере.

    • «МЮ» потерпел самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.
    • Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 120 миллионов за форварда «Айнтрахта» 1
    «Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна и выбирает между двумя нападающими 4
    «Выглядишь лучше меня»: Фергюсон встретился со 100-летним фанатом «МЮ» 5
    Источник: твиттер Пирса Моргана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 7 марта, 07:46

      Петушара какой то этот Морган!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA 6 марта, 19:01

      Как говорил один Великий Тренер .:" Лучше проиграть один раз 5:0 чем 5 раз по 1:0 "
      Соответственно, лучше один раз 7:0 чем 7 раз по 1:0 )) обидно ? Больно? Да . Но ничего страшного . Где Ливер сейчас и где МЮ .

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11