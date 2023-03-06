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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Зарема: «Как дети из детских домов и приютов будут оформлять Fan ID?»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выступила против Fan ID.

    «Фонд «Спартак – детям» сотрудничает с различными детскими организациями, к нам обращаются с просьбой предоставить билеты, провести экскурсии, познакомиться с футболистами дети со всей страны. Это дети с неврологией, синдромом дауна, аутизмом, колясочники, и даже слепые, глухие детки.

    На протяжении нескольких лет мы устанавливали на стадион современное оборудование, чтобы каждый ребенок, независимо от своих особенностей, чувствовал себя комфортно и безопасно, и наравне со всеми мог насладится футболом, передать свой рисунок футболисту.

    Даже онкобольные дети, для которых жизненно важно иметь цель и желание бороться. Кто-то из мальчишек, кому нельзя было покидать больницу, получали автографы и видеопожелания игроков, ставили себе цель выздороветь, чтобы прийти на стадион и вывести за руку на поле любимого футболиста.

    Таких историй очень много. Я не представляю, как после введения Fan ID будут приезжать дети из детских домов и приютов. Кто будет оформлять за них паспорт болельщика? Есть ответ на этот вопрос у авторов законопроекта?» – сказала Салихова.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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    Источник: Metaratings

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    06.03.2023 16:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 6 марта, 22:11

      Это уже перебор.
      Законы нужно читать не по диагонали, а сверху вниз, медленно и вдумчиво.
      Не люблю, когда чуть что прикрываются детьми, да еще больными.
      Дело Остапа Бендера живет и по сей день.))

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 6 марта, 21:31

      Вроде ведь существует закон против использования иностранных слов-
      фан - иностранное слово
      ID (identity) - иностранное слово

      поэтому должно запрещено использовать фан айди.

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      Рейтинг: +934

      Krics 6 марта, 20:24

      Лолы вы хоть закон читали,какие списки? Назовите пункт.

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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr > Krics 7 марта, 11:56

      Федеральный закон от 30.12.2021 N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
      п.п.1.5 Статья 20. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий.

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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr 6 марта, 16:44

      Зарема, всё до безобразия просто. Организация делает список и вперед на футбол.

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      Рейтинг: +5417

      neim > ilichkadr 6 марта, 17:14

      Именно почти так и написано в законе. Просто Зареме надо в очередной раз понтануться, нежели почитать закон, вот и несёт пургу.

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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr > neim 6 марта, 18:59

      Зарема законы не читает. У Лёни есть специально обученное лицо (юрист), которому ставят задачи. Видимо Зарема таких задач юристу не ставила.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > neim 6 марта, 23:03

      А можно выдержку из закона - я искал, но не нашел .

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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr > VVM1964 7 марта, 12:05

      Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
      Статья 20. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий. п.п. 1.5.
      Представленный организацией список сравнивается со списком лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.
      Организаторы официальных спортивных соревнований, при входе в места проведения которых идентификация и аутентификация являются обязательными в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи, не менее чем за три часа до начала проведения таких соревнований знакомятся со сведениями, содержащимися в списке лиц, и не допускают в места проведения таких соревнований в дни их проведения лиц, сведе

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      ilichkadr > ilichkadr 7 марта, 12:07

      ния о которых содержатся в списке лиц.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > ilichkadr 7 марта, 12:12

      Ну если это точно распространяется на "Фануйди" , то конечно в этот раз готов согласится - Зарема лажу написала ((( , ну разве что она знакома с практикой подачи подобных заявлений и не всё так гладко, как на бумаге ( но это маловероятно )

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      ilichkadr > VVM1964 7 марта, 12:39

      Фишка в том, что для организатора соревнования является обязательным проведение идентификациии и аутентификации. Нет в списках лиц, которые не допускаются в места проведения соревнований, вперед и с песней. На мой взгляд, "Фануйди" придумали для того, чтобы было на кого свалить случай чего.
      Я к тому, что любой идиот через госуслуги получит заветный QR код, что-нибудь натворит, а с организатора и взятки гладки.

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      VVM1964 > ilichkadr 7 марта, 12:43

      Возможно в такой точке зрения и есть здравое зерно - у нас любят назначать виновных, вместо решения проблем ((( Но уж больно на высоком уровне этот вопрос решается - думаю, что всё же не в этом основная "фишка"

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      ilichkadr > VVM1964 7 марта, 12:53

      Согласен с вами, что главный упор сделан на паспорт болельщика, именно к к нему приковано внимание, но есть ещё и "правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", которые не только никто не отменял, но и вносил изменения и дополнения ( последнее от 25.06.2022).

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      ilichkadr > ilichkadr 7 марта, 12:55

      В добавление к сказанному. Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. N 1156 "Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"
      2. "объединение зрителей" - группа лиц, состоящая из более чем 20 человек, поддерживающих одного из участников официальных спортивных соревнований, аккредитованная организатором официального спортивного соревнования в порядке, определяемом самим организатором;

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      VVM1964 > ilichkadr 7 марта, 13:02

      Не буду возражать, наоборот - спасибо за доп. информацию, в этом вопросе я скажем так - " не в теме ".

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      ilichkadr > VVM1964 7 марта, 13:08

      Мы все иногда бываем не в теме, поскольку не всегда хотим читать законы. 15 марта схожу на "Газпром-арену" Зенит-Динамо, постараюсь узнать из "первых" уст по поводу списков.

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      VVM1964 > ilichkadr 7 марта, 13:43

      Не буду желать удачи, ибо всё же в финале кубка именно Зенит считаю основным соперником ( до него еще правда надо дойти ), но не думаю конечно, что Динамо сможет вас остановить, тем более в гостях )))

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      Рейтинг: +25022

      bset 6 марта, 16:36

      Ты их рожи депутатские видела? Нет у них ни на что ответа. Взяли самых бесполезных пропустили, остальных под разными предлогами задавали. Отсюда такие тупорылые законы.

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