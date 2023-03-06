Зарема: «Как дети из детских домов и приютов будут оформлять Fan ID?»

Это уже перебор.
Законы нужно читать не по диагонали, а сверху вниз, медленно и вдумчиво.
Не люблю, когда чуть что прикрываются детьми, да еще больными.
Дело Остапа Бендера живет и по сей день.))
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выступила против Fan ID.
«Фонд «Спартак – детям» сотрудничает с различными детскими организациями, к нам обращаются с просьбой предоставить билеты, провести экскурсии, познакомиться с футболистами дети со всей страны. Это дети с неврологией, синдромом дауна, аутизмом, колясочники, и даже слепые, глухие детки.
На протяжении нескольких лет мы устанавливали на стадион современное оборудование, чтобы каждый ребенок, независимо от своих особенностей, чувствовал себя комфортно и безопасно, и наравне со всеми мог насладится футболом, передать свой рисунок футболисту.
Даже онкобольные дети, для которых жизненно важно иметь цель и желание бороться. Кто-то из мальчишек, кому нельзя было покидать больницу, получали автографы и видеопожелания игроков, ставили себе цель выздороветь, чтобы прийти на стадион и вывести за руку на поле любимого футболиста.
Таких историй очень много. Я не представляю, как после введения Fan ID будут приезжать дети из детских домов и приютов. Кто будет оформлять за них паспорт болельщика? Есть ответ на этот вопрос у авторов законопроекта?» – сказала Салихова.
- Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
- С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны
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