Фанаты «Зенита» назвали Fan ID «собачьим паспортом»

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление с призывом посетить кубковый матч с «Динамо».

«Впереди у всех нас матч на Кубок страны, 15 марта в 20:00 против московского «Динамо».

Матч, где не будет Fan ID и ещe не будет концертной сцены на месте Виража, анонсированной клубом.

Искренне призываем всех – и фанатов, и болельщиков «Зенита», кто разделяет взгляды о вредоносности закона для отечественного футбола, – на матч с «Динамо» купить билет и прийти на трибуну D! На «Вираж»! На любой ярус!

На цветах, с флагами, готовыми поддерживать команду, чтобы напомнить всем, как должны выглядеть стадион и поддержка «Зенита»!

Мы искренне верим в полные трибуны стадиона в день, когда нет собачьего паспорта!

Пусть это будет праздник футбола и праздник человека, чью любовь к «Зениту» нельзя купить или навязать!

Только Питер и «Зенит»! Все на футбол! Все на Вираж!» – говорится в публикации.

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