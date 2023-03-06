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    Какой вы футболист?

    Фанаты «Зенита» назвали Fan ID «собачьим паспортом»

    Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление с призывом посетить кубковый матч с «Динамо».

    «Впереди у всех нас матч на Кубок страны, 15 марта в 20:00 против московского «Динамо».

    Матч, где не будет Fan ID и ещe не будет концертной сцены на месте Виража, анонсированной клубом.

    Искренне призываем всех – и фанатов, и болельщиков «Зенита», кто разделяет взгляды о вредоносности закона для отечественного футбола, – на матч с «Динамо» купить билет и прийти на трибуну D! На «Вираж»! На любой ярус!

    На цветах, с флагами, готовыми поддерживать команду, чтобы напомнить всем, как должны выглядеть стадион и поддержка «Зенита»!

    Мы искренне верим в полные трибуны стадиона в день, когда нет собачьего паспорта!

    Пусть это будет праздник футбола и праздник человека, чью любовь к «Зениту» нельзя купить или навязать!

    Только Питер и «Зенит»! Все на футбол! Все на Вираж!» – говорится в публикации.

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    Источник: телеграм-канал «Ландскроны»

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    06.03.2023 11:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +92

      Slavan52 6 марта, 14:42

      Да вас и так по смартфонам давно отслеживают

      0
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > Slavan52 11 марта, 12:28

      абонемент пластиковая карта с фото и всеми данными (собственно электронный паспорт фана), теперь выдают картонку с кодом, но ввели хрень фануйди? в каком месте улучшение безопасности?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 6 марта, 12:53

      Это мягко сказано

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      Taps 6 марта, 11:45

      Молодцы, дави этот Fan ID !

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