Баринов допустил, что Дзюба будет капитаном «Локомотива» в следующем матче

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит матч 19-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за перебора желтых карточек. Он допустил, что повязку наденет Артем Дзюба.

«Следующую игру я пропускаю, может, Дзюба и наденет себе на ручку что‑нибудь.

Не‑не, я не знаю, тут как главный тренер решит», – сказал Баринов.

Контракт Дзюбы действует до лета.

Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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