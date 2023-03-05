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    Какой вы футболист?

    Баринов допустил, что Дзюба будет капитаном «Локомотива» в следующем матче

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит матч 19-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за перебора желтых карточек. Он допустил, что повязку наденет Артем Дзюба.

    «Следующую игру я пропускаю, может, Дзюба и наденет себе на ручку что‑нибудь.

    Не‑не, я не знаю, тут как главный тренер решит», – сказал Баринов.

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    05.03.2023 14:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 14:50

      Да он у вас и майором станет

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