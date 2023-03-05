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    Осинькин объяснил отсутствие лучшего бомбардира РПЛ Писарского в старте на матч с «Динамо»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин раскрыл причину отсутствия форварда Владимира Писарского в основе на матч 18-го тура РПЛ против «Динамо».

    «Он рвался на поле и сегодня, но мы не хотим его потерять потом

    Писарскому хорошо доставалось в Кубке. Обе его замены были связаны с тем, что у него были проблемы, которые не давали ему продолжить остаться на поле. Мы решили не рисковать», – сказал Осинькин.

    • Писарский с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Матч начнется в 14:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    05.03.2023 13:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 5 марта, 14:37

      Писанский описался.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 14:32

      А разве он не учится в дережорской школе, видно не отпустили на матч в Москву

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