Осинькин объяснил отсутствие лучшего бомбардира РПЛ Писарского в старте на матч с «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин раскрыл причину отсутствия форварда Владимира Писарского в основе на матч 18-го тура РПЛ против «Динамо».

«Он рвался на поле и сегодня, но мы не хотим его потерять потом

Писарскому хорошо доставалось в Кубке. Обе его замены были связаны с тем, что у него были проблемы, которые не давали ему продолжить остаться на поле. Мы решили не рисковать», – сказал Осинькин.

Писарский с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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