Николсон: «Спартак» не выполнил план на игру с «Уралом»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2). Игрок вышел в основе.

«Знаете, это был сложный матч. У нас не получалось делать то, что мы собирались, потому и создали не так много моментов, особенно в первом тайме. Мы пытались. Но было сложно. Поле, погода — все это не должно быть оправданием. Обе команды в равных условиях, так что ссылаться на это нет смысла.

Особенных сюрпризов «Урал» не преподнес — мы знали, как они играют. В первой части сезона команда смотрелась очень хорошо. Тренер объяснил нам, что и как нужно делать, но, как я уже сказал, было тяжело... Порой случается то, что случилось», – сказал ямаец.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!