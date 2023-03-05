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    Николсон: «Спартак» не выполнил план на игру с «Уралом»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2). Игрок вышел в основе.

    «Знаете, это был сложный матч. У нас не получалось делать то, что мы собирались, потому и создали не так много моментов, особенно в первом тайме. Мы пытались. Но было сложно. Поле, погода — все это не должно быть оправданием. Обе команды в равных условиях, так что ссылаться на это нет смысла.

    Особенных сюрпризов «Урал» не преподнес — мы знали, как они играют. В первой части сезона команда смотрелась очень хорошо. Тренер объяснил нам, что и как нужно делать, но, как я уже сказал, было тяжело... Порой случается то, что случилось», – сказал ямаец.

    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    05.03.2023 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28759

      JTherry 5 марта, 15:05

      "матч сложный", вот оно оправдание собственным косякам, когда при выходе один на один не реализуешь момент... надеюсь, что следующий матч посидишь в запасе...

      2
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > JTherry 5 марта, 15:24

      Да уж - из такого положения, в каком он умудрился не попасть в ворота ( при этом НИКТО не мешал ) нападающий просто ОБЯЗАН забивать !!!

      1
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 14:13

      "Все идет по плану" Газпрома))

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