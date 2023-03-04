Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал интервью своего экс-партнера Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну.

— Соскучился по Дзюбе?

— Ну так… Интервью посмотрел и все вспомнил. Очень интересно. Артем умеет разговаривать.

— Удивило что-то?

— Да нет. Просто человек высказал все, что мог и может позволить сказать. Ему особо терять нечего.

— Про «Зенит» лишнего не сказал?

— Это его дело: захотел — сказал. Он в другом клубе находится.

— «Зенит»: Рио-де-Жанейро или Санкт-Петербург?

— Второе. В Санкт-Петербурге же находимся.

Дзюба был в «Зените» в 2015-2022 годах.

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