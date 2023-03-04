Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»

Геркус прав. Наличие игрока типа Дзюбы это дополнительная степень свободы. В смысле выбора тактики. Но самому Дзюбе, конечно, повезло. Попал в великую команду, в которой есть целая куча игроков-плеймейкеров с Миранчуком, кстати, тоже. С такой кучей игроков созидателей Дзюба раньше никогда дело не имел. Вполне, может начать клепать хет-трики один за другим. Опять же, Пиняеву с Глушенковым и Миранчуком свезло. Получив такого завершителя атак, будут более свободны в футбольном творчестве. Галактионов, однако, крут, получается. Цени, Дзюба, в какой коллектив попал. С защитой, вот, только полный швах. После мощнейших защитников времен Шпалыча, нынешние - это пародия какая то, а не защитники.
Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в 18-м туре РПЛ против «Ростова» (3:1).
«В неважной форме, год не забивал», говорили они. Специалисты», – написал Геркус, намекая, вероятно, на руководителей «Торпедо», которые отказались подписывать зимой Дзюбу.
- Игрок в последнем интервью подтвердил, что Геркус хотел видеть Дзюбу в «Торпедо».
- Геркус после срыва трансфера Дзюбы покинул «Торпедо».
- Москвичи идут в РПЛ последними.
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