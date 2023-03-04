Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в 18-м туре РПЛ против «Ростова» (3:1).

«В неважной форме, год не забивал», говорили они. Специалисты», – написал Геркус, намекая, вероятно, на руководителей «Торпедо», которые отказались подписывать зимой Дзюбу.

Игрок в последнем интервью подтвердил, что Геркус хотел видеть Дзюбу в «Торпедо».

Геркус после срыва трансфера Дзюбы покинул «Торпедо».

Москвичи идут в РПЛ последними.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!