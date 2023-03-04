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    Какой вы футболист?

    Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»

    Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в 18-м туре РПЛ против «Ростова» (3:1).

    «В неважной форме, год не забивал», говорили они. Специалисты», – написал Геркус, намекая, вероятно, на руководителей «Торпедо», которые отказались подписывать зимой Дзюбу.

    • Игрок в последнем интервью подтвердил, что Геркус хотел видеть Дзюбу в «Торпедо».
    • Геркус после срыва трансфера Дзюбы покинул «Торпедо».
    • Москвичи идут в РПЛ последними.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    04.03.2023 21:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +90

      Бригадный 5 марта, 08:11

      Геркус прав. Наличие игрока типа Дзюбы это дополнительная степень свободы. В смысле выбора тактики. Но самому Дзюбе, конечно, повезло. Попал в великую команду, в которой есть целая куча игроков-плеймейкеров с Миранчуком, кстати, тоже. С такой кучей игроков созидателей Дзюба раньше никогда дело не имел. Вполне, может начать клепать хет-трики один за другим. Опять же, Пиняеву с Глушенковым и Миранчуком свезло. Получив такого завершителя атак, будут более свободны в футбольном творчестве. Галактионов, однако, крут, получается. Цени, Дзюба, в какой коллектив попал. С защитой, вот, только полный швах. После мощнейших защитников времен Шпалыча, нынешние - это пародия какая то, а не защитники.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 22:06

      А что тут намекать? Это и без голов Дзюбы всем ясно было...

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 4 марта, 21:45

      Это Геркус не совсем Копенгаген в данном вопросе, так как в Локо сейчас Дзюба не заиграл бы в торпедо, потому что там нет Глушенкова и Пиняева.
      Не факт, что Дзюба продолжит свой дебютный кураж за новую команду, но ассистенты по команле у него хорошие(и тоже новички), как не крути.

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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash > eugen-han 5 марта, 05:10

      В самую точку

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 4 марта, 21:38

      тут ещё и от команды зависит. чтож крутой Дзюба Спартаку не забил треху. в Торпедо ваще неизвестно как команда будет играть.

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