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    Какой вы футболист?

    Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

    Последний раз у Дзюбы был хет-трик 19 ноября 2021 года в матче против «Пари НН» (5:1), когда игрок выступал за «Зенит». С тех пор прошло 470 дней.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 21:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 4 марта, 21:27

      Осипенко с Сильяновым на игру не явились вдвоём, ну а подвиги полена в чемпионате на этой игре скорее всего и закончились

      2
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 4 марта, 21:27

      Вот что значит лучший бомбардир сборной и чемпионатов...Хочется послушать что скажет старый маразматик Казаашвили теперь, который орал, что Дзюба закончил с футболом

      3
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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 4 марта, 21:16

      Артем в этом году провел три матча и дважды признавался лучшим игроком!
      А эти три гола это откровенный щелчок по носу недотренеру сборной!

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