Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

Последний раз у Дзюбы был хет-трик 19 ноября 2021 года в матче против «Пари НН» (5:1), когда игрок выступал за «Зенит». С тех пор прошло 470 дней.

Это 1-й матч Дзюбы после возвращения в РПЛ.

«Ростов» тренирует Валерий Карпин, с которым Дзюба пересекался в «Спартаке».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры «Ростов» – «Локомотив».

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