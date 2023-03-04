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Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней

4 марта 2023, 21:10
2

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

Последний раз у Дзюбы был хет-трик 19 ноября 2021 года в матче против «Пари НН» (5:1), когда игрок выступал за «Зенит». С тех пор прошло 470 дней.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Дзюба Артем
Комментарии (2)
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ArReal
1677954424
Вот что значит лучший бомбардир сборной и чемпионатов...Хочется послушать что скажет старый маразматик Казаашвили теперь, который орал, что Дзюба закончил с футболом
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MaxRnD
1677954454
Осипенко с Сильяновым на игру не явились вдвоём, ну а подвиги полена в чемпионате на этой игре скорее всего и закончились
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