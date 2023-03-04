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    Какой вы футболист?

    Стало известно, сколько бюджетных денег выделили на подготовку стадионов к внедрению Fan ID

    Появилась информация о тратах на подготовку российских стадионов к внедрению системы Fan ID.

    Из федерального бюджета выделили 773,6 миллиона рублей на систему идентификации болельщика (специальные мониторы, считыватели), модернизацию систем контроля доступа, информационную безопасность и аттестацию.

    В первую очередь деньги получили стадионы, принадлежащие государству.

    По данным с Госзакупок, на «Фишт», «Екатеринбург Арену», «Ростов Арену», «Нижний Новгород» и «Солидарность Арену» в сумме было потрачено почти 56 миллионов рублей – около 11 миллионов на каждый стадион.

    На «Лужниках» и «Газпром Арене» оставалась часть инфраструктуры после ЧМ-2018, однако все равно этим стадионам потребовалось по 10-11 миллионов рублей.

    Оснащение «Арены Химки» обошлось в 39,5 миллиона рублей, «Ахмат Арены» – 53,4 миллиона.

    Еще семь стадионов клубов РПЛ считаются негосударственными. Это «Открытие Банк Арена», «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена», «РЖД Арена», «Краснодар», воронежский стадион профсоюзов и «Газовик» в Оренбурге.

    Они закупают оборудование самостоятельно и ждут частичного возврата средств от государства.

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    Источник: Sports.ru

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    04.03.2023 14:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 15:22

      Fan ID? Ничего личного, просто чей то ну ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС...((((((((((((

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