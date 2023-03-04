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    Спаллетти прокомментировал первое за два месяца поражение «Наполи»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги проигранного матча 25-го тура Серии А против «Лацио».

    • Неаполитанцы уступили со счетом 0:1.
    • Для них это 1-е поражение с 4 января.

    «Команде не хватило качества, выдержки и точных передач. Игра в середине поля стала ключевой для обеих команд.

    Тем не менее, ребята проявили самоотдачу. Они вернулись в раздевалку разочарованными.

    Игра сложилась не так, как мы хотели, но никто не филонил», – сказал Спаллетти.

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    Источник: Football Italia

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    04.03.2023 10:44
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