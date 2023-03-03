«Это наш гимн»: в «Крыльях Советов» рассказали, какую песню любят ставить в раздевалке

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, что в команде любят песню Евы Польны «Зима в сердце».

– «Зима в сердце» в исполнении Евы Польны в раздевалке – что по музыке?

– Я диджей. Такую музыку любит Гленн Бейл, он любит эту песню, ставлю специально для него. Шутим между собой, что это гимн нашей команды – как у «Спартака» песня Макsим.

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