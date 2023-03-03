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    «Это наш гимн»: в «Крыльях Советов» рассказали, какую песню любят ставить в раздевалке

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, что в команде любят песню Евы Польны «Зима в сердце».

    – «Зима в сердце» в исполнении Евы Польны в раздевалке – что по музыке?

    – Я диджей. Такую музыку любит Гленн Бейл, он любит эту песню, ставлю специально для него. Шутим между собой, что это гимн нашей команды – как у «Спартака» песня Макsим.

    • Самарцы на этой неделе прошли в Fonbet Кубке России «Динамо»
    • В 1/2 финала Пути РПЛ «Крылья» сыграют с ЦСКА.
    • В РПЛ самарцы идут 10-ми.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    03.03.2023 22:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 11:02

      Дурацкая песня, Шнура бы поставили лучше!

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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У > paracetamol 4 марта, 20:38

      Далеко не все любят матерные песни.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 3 марта, 23:39

      Сколько помню - у них один гимн всегда был - Распродали всех лучших игроков , остальным зарплату пол-года не платили , ай спасите помогите люди добрые - вылетаем на хрен в первый дивизион снова ЙАааахууууууууу

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 3 марта, 22:43

      Ну и вкусы... ((( Что у одних, что у других. Пессимисты, блин.

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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У > DOCTOR PENALTY 4 марта, 20:37

      Главное, что Гленн Бейл и человек и футболист хороший и очень важный для команды, а о вкусах не спорят.

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