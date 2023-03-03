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    Какой вы футболист?

    «То ли гений, то ли идиот». Слуцкий – о Чалове

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о форварде ЦСКА Федоре Чалове.

    «В чeм главная проблема Чалова? Попытаюсь правильно сформулировать... У него очень нестандартные мозги. Прям нефутбольные.

    У Феди много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот». Потому что реально ты не мог предположить этот ход.

    Поэтому, если Федя в каких-то вещах будет действовать более просто, или же партнeры по команде подстроятся под его неординарное мышление, вот это сможет вывести его на принципиально новый уровень», – заявил Слуцкий.

    • 24-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
    • В прошлом году нападающий был в аренде в «Базеле».

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.03.2023 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2470

      serglider 3 марта, 16:44

      Перефразируя вышесказанное, можно сказать так: Федя будь попроще и все у тебя получится)))

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