«То ли гений, то ли идиот». Слуцкий – о Чалове

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о форварде ЦСКА Федоре Чалове.
«В чeм главная проблема Чалова? Попытаюсь правильно сформулировать... У него очень нестандартные мозги. Прям нефутбольные.
У Феди много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот». Потому что реально ты не мог предположить этот ход.
Поэтому, если Федя в каких-то вещах будет действовать более просто, или же партнeры по команде подстроятся под его неординарное мышление, вот это сможет вывести его на принципиально новый уровень», – заявил Слуцкий.
- 24-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
- В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
- В прошлом году нападающий был в аренде в «Базеле».
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Источник: «Чемпионат»