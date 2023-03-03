Бускетс в одном матче побил два рекорда Эль Класико

«Барселона» в гостях обыграла «Реал» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Для капитана каталонцев Серхио Бускетса это 22-я победа в Эль Класико.
По данному показателю полузащитник стал рекордсменом противостояния.
Также Бускетс побил рекорд Лионеля Месси и Серхио Рамоса по участиям в Эль Класико за карьеру (46).
Что касается побед в матчах «Реала» и «Барсы», то воспитанник каталонского клуба превзошел достижение легендарного Пако Хенто.
- Серхио Бускетс – 22;
- Пако Хенто – 21;
- Лионель Месси / Жерар Пике – 19;
- Альфредо Ди Стефано / Хави – 17.
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Источник: твиттер Педро Мартина