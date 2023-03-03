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    Бускетс в одном матче побил два рекорда Эль Класико

    «Барселона» в гостях обыграла «Реал» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

    Для капитана каталонцев Серхио Бускетса это 22-я победа в Эль Класико.

    По данному показателю полузащитник стал рекордсменом противостояния.

    Также Бускетс побил рекорд Лионеля Месси и Серхио Рамоса по участиям в Эль Класико за карьеру (46).

    Что касается побед в матчах «Реала» и «Барсы», то воспитанник каталонского клуба превзошел достижение легендарного Пако Хенто.

    1. Серхио Бускетс – 22;
    2. Пако Хенто – 21;
    3. Лионель Месси / Жерар Пике – 19;
    4. Альфредо Ди Стефано / Хави – 17.

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    Источник: твиттер Педро Мартина

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    03.03.2023 13:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 3 марта, 14:03

      а я думал по количеству симуляций за матч =))
      но если без шуток - красавец, столько лет уже играет и не плохо до сих пор. Не модрич конечно ,но уважения Бускест заслуживает

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