⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Динамо» победило «Крылья», ничья в Краснодаре

Сегодня, 5 марта, 18-й тур РПЛ завершится тремя матчами.

Сначала в Москве сыграли «Динамо» и «Крылья Советов» (1:0).

Затем «Краснодар» дома принял аутсайдера «Торпедо» (2:2). Завершат игровой день ЦСКА и «Сочи».

Россия. РПЛ. 18-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва)

5 марта, 19:30 мск

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Влут (с пенальти), 29; 1:1 – Литвинов, 45+4; 1:2 – Бикфалви, 64; 2:2 – Литвинов, 75.

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Зенит (Санкт-Петербург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 12; 2:0 – Малком, 48; 3:0 – Ерохин, 82.

Незабитые пенальти: Кузяев, 38 – нет.

Ахмат (Грозный) – Оренбург – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Харин, 11; 2:0 – Бериша, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 45+7; 3:1 – Тимофеев.

Удаления: нет – Сиваков, 45+2 (вторая ж.к.).

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 33; 0:2 – Дзюба, 58; 0:3 – Дзюба, 64; 1:3 – Комличенко, 87.

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Факел (Воронеж) – Химки – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гильерме, 21; 1:1 – Гонгадзе, 44.

Незабитые пенальти: нет – Мирзов, 20.

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тюкавин, 90+1.

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Краснодар – Торпедо (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Стефанович, 9; 1:1 – Петров, 62; 2:1 – Кордоба, 70; 2:2 – Лебеденко, 78.

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