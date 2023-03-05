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    ⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Динамо» победило «Крылья», ничья в Краснодаре

    Сегодня, 5 марта, 18-й тур РПЛ завершится тремя матчами.

    Сначала в Москве сыграли «Динамо» и «Крылья Советов» (1:0).

    Затем «Краснодар» дома принял аутсайдера «Торпедо» (2:2). Завершат игровой день ЦСКА и «Сочи».

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Сочи – ЦСКА (Москва)

    5 марта, 19:30 мск

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Влут (с пенальти), 29; 1:1 – Литвинов, 45+4; 1:2 – Бикфалви, 64; 2:2 – Литвинов, 75.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Малком, 12; 2:0 – Малком, 48; 3:0 – Ерохин, 82.

    Незабитые пенальти: Кузяев, 38 – нет.

    Ахмат (Грозный) – Оренбург – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Харин, 11; 2:0 – Бериша, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 45+7; 3:1 – Тимофеев.

    Удаления: нет – Сиваков, 45+2 (вторая ж.к.).

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 33; 0:2 – Дзюба, 58; 0:3 – Дзюба, 64; 1:3 – Комличенко, 87.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Факел (Воронеж) – Химки – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гильерме, 21; 1:1 – Гонгадзе, 44.

    Незабитые пенальти: нет – Мирзов, 20.

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Тюкавин, 90+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Торпедо (Москва) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Стефанович, 9; 1:1 – Петров, 62; 2:1 – Кордоба, 70; 2:2 – Лебеденко, 78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 18:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 13:05

      Крылышки, краснодар и Сочи должны победить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 10:58

      Спердяк даже по каналу Матч не показывают, только по Премьеру. Знают, что продует!

      0
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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania > paracetamol 5 марта, 12:45

      бом.жатник только по срач-тв показывают, куда нам в ваш помоечный ряд?))

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      Рейтинг: +943

      Спартач80 3 марта, 09:23

      Кстати даже Факел-Химки,это интересное сражение.

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol > Спартач80 4 марта, 11:00

      Отличное, больше 2 передач между своими не было, все остальное - соперникам. А выбор позиции - вообще смех! И кто только тренирует этих обормотов?

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