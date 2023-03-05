Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Динамо» победило «Крылья», ничья в Краснодаре

⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Динамо» победило «Крылья», ничья в Краснодаре

5 марта 2023, 18:38
3

Сегодня, 5 марта, 18-й тур РПЛ завершится тремя матчами.

Сначала в Москве сыграли «Динамо» и «Крылья Советов» (1:0).

Затем «Краснодар» дома принял аутсайдера «Торпедо» (2:2). Завершат игровой день ЦСКА и «Сочи».

Россия. РПЛ. 18-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва)

5 марта, 19:30 мск

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Влут (с пенальти), 29; 1:1 – Литвинов, 45+4; 1:2 – Бикфалви, 64; 2:2 – Литвинов, 75.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 12; 2:0 – Малком, 48; 3:0 – Ерохин, 82.

Незабитые пенальти: Кузяев, 38 – нет.

Ахмат (Грозный) – Оренбург – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Харин, 11; 2:0 – Бериша, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 45+7; 3:1 – Тимофеев.

Удаления: нет – Сиваков, 45+2 (вторая ж.к.).

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 33; 0:2 – Дзюба, 58; 0:3 – Дзюба, 64; 1:3 – Комличенко, 87.

Текстовая онлайн-трансляция

Факел (Воронеж) – Химки – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гильерме, 21; 1:1 – Гонгадзе, 44.

Незабитые пенальти: нет – Мирзов, 20.

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тюкавин, 90+1.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Торпедо (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Стефанович, 9; 1:1 – Петров, 62; 2:1 – Кордоба, 70; 2:2 – Лебеденко, 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

РПЛ возвращается! Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1677916734
Спердяк даже по каналу Матч не показывают, только по Премьеру. Знают, что продует!
Ответить
paracetamol
1678010734
Крылышки, краснодар и Сочи должны победить.
Ответить
Главные новости
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
23:42
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
23:27
2
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
12
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
3
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Все новости
Все новости
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
12
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
3
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
7
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
101
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+