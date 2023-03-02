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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Неизвестные расстреляли магазин семьи Месси в Аргентине и оставили послание игроку

    В Росарио двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин, принадлежащий семье Антонеллы Рокуццо, жены нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

    Неизвестные 14 раз выстрелили по магазину и оставили надпись, адресованную футболисту: «Месси, мы ждeм тебя. Явкин (мэр Росарио – прим. «Бомбардира») — наркоман, он тебя не спасeт».

    Фото: Cadena Rosario

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.
    • В декабре 35-летний Месси помог Аргентине впервые с 1986 года выиграть чемпионат мира.
    • У Лионеля 7 «Золотых мячей».

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    Источник: Infobae

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    02.03.2023 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2470

      serglider 3 марта, 17:07

      Мне одному показалось, что это больше похоже не на магазин жены миллиардера, а на ларек российской челночницы, времен 90-х, где-то в Черкизово)))

      0
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      Рейтинг: +2326

      моэм 3 марта, 08:01

      ЛАЖА .... и ведь нашлись " тормоза " , готовые "хавать" подобное инфо говно .

      0
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      Рейтинг: +912

      Таврида 2 марта, 19:18

      "Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года."
      Ясно что из Катара предупредили - мы тебя везде найдем...

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Таврида 2 марта, 23:01

      Ну так не просто так же ему позволили ЧМ выиграть.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 2 марта, 18:39

      ну раз ждут, то это кто-то из котолонских

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