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  • Неизвестные расстреляли магазин семьи Месси в Аргентине и оставили послание игроку

Неизвестные расстреляли магазин семьи Месси в Аргентине и оставили послание игроку

2 марта 2023, 18:18
4

В Росарио двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин, принадлежащий семье Антонеллы Рокуццо, жены нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Неизвестные 14 раз выстрелили по магазину и оставили надпись, адресованную футболисту: «Месси, мы ждeм тебя. Явкин (мэр Росарио – прим. «Бомбардира») — наркоман, он тебя не спасeт».

Фото: Cadena Rosario

  • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.
  • В декабре 35-летний Месси помог Аргентине впервые с 1986 года выиграть чемпионат мира.
  • У Лионеля 7 «Золотых мячей».

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Источник: Infobae
Франция. Лига 1 Месси Лионель
Комментарии (4)
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Таврида
1677773908
"Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года." Ясно что из Катара предупредили - мы тебя везде найдем...
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моэм
1677819660
ЛАЖА .... и ведь нашлись " тормоза " , готовые "хавать" подобное инфо говно .
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serglider
1677852478
Мне одному показалось, что это больше похоже не на магазин жены миллиардера, а на ларек российской челночницы, времен 90-х, где-то в Черкизово)))
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