Неизвестные расстреляли магазин семьи Месси в Аргентине и оставили послание игроку

В Росарио двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин, принадлежащий семье Антонеллы Рокуццо, жены нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Неизвестные 14 раз выстрелили по магазину и оставили надпись, адресованную футболисту: «Месси, мы ждeм тебя. Явкин (мэр Росарио – прим. «Бомбардира») — наркоман, он тебя не спасeт».

Фото: Cadena Rosario

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

В декабре 35-летний Месси помог Аргентине впервые с 1986 года выиграть чемпионат мира.

У Лионеля 7 «Золотых мячей».

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