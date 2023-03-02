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    РФС разыгрывает квартиру в Подмосковье среди болельщиков, оформивших Fan ID

    РФС разыграет призы среди болельщиков, оформивших Fan ID.

    «Для всех любителей футбола стартовал большой розыгрыш крутых подарков. Среди них денежные сертификаты на путешествия, технику и покупки у партнеров. Главный приз – квартира в Подмосковье.

    Для участия нужно оформить карту болельщика на портале «Госуслуги» и посетить футбольный матч Мир РПЛ. Акция действует со 2 марта по 12 апреля, с 18-го по 22-й туры РПЛ», – говорится в сообщении РФС.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    02.03.2023 17:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 3 марта, 07:05

      Технику ? Микроволновку за оформление что-ли ? Или напольные весы ?

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 3 марта, 07:03

      Через несколько лет таким вот образом наберут "полные стадионы" , послушных болельщиков и "ручных" фанатов .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 2 марта, 21:28

      Победили те, кто в розыгрыше не участвовал ?

      0
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 2 марта, 19:24

      и выйграет сотрудник или его родственник рфс)))

      2
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > г.Онега 2 марта, 19:38

      Есс тесственно.

      0
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 2 марта, 18:02

      Во блин докатились, хотят фейком купить настоящих болельщиков)) Подарите её Родниной и Журовой...пусть подавятся

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