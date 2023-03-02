РФС разыгрывает квартиру в Подмосковье среди болельщиков, оформивших Fan ID

РФС разыграет призы среди болельщиков, оформивших Fan ID.

«Для всех любителей футбола стартовал большой розыгрыш крутых подарков. Среди них денежные сертификаты на путешествия, технику и покупки у партнеров. Главный приз – квартира в Подмосковье.

Для участия нужно оформить карту болельщика на портале «Госуслуги» и посетить футбольный матч Мир РПЛ. Акция действует со 2 марта по 12 апреля, с 18-го по 22-й туры РПЛ», – говорится в сообщении РФС.

Fan ID начали оформлять с июля.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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