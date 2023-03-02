Федун оценил итоги жеребьевки Fonbet Кубка России

Бывший владелец «Спартака» прокомментировал итоги жеребьевки Fonbet Кубка России.

«Спартак» сыграет с «Уфой» в 1/2 финала Пути РПЛ.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ.

«Интересная пара «Спартак» — «Урал», в субботу посмотрим репетицию.

Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. Все настроены очень решительно, команда хорошо готова. Так, что ребятам удачи, все будет хорошо!» — сказал Федун.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?