Федун оценил итоги жеребьевки Fonbet Кубка России

Бывший владелец «Спартака» прокомментировал итоги жеребьевки Fonbet Кубка России.
- «Спартак» сыграет с «Уфой» в 1/2 финала Пути РПЛ.
- Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ.
«Интересная пара «Спартак» — «Урал», в субботу посмотрим репетицию.
Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. Все настроены очень решительно, команда хорошо готова. Так, что ребятам удачи, все будет хорошо!» — сказал Федун.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: «Матч ТВ»