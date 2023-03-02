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Федун оценил итоги жеребьевки Fonbet Кубка России

2 марта 2023, 16:54
6

Бывший владелец «Спартака» прокомментировал итоги жеребьевки Fonbet Кубка России.

  • «Спартак» сыграет с «Уфой» в 1/2 финала Пути РПЛ.
  • Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ.

«Интересная пара «Спартак»«Урал», в субботу посмотрим репетицию.

Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. Все настроены очень решительно, команда хорошо готова. Так, что ребятам удачи, все будет хорошо!» — сказал Федун.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Федун Леонид
Комментарии (6)
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BoevStas1
1677766904
Опечатка)с какой Уфой???
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Persona_non_Grata
1677767971
Урал конечно не подарок, но думаю что это лучше чем ЦСКА на ДАННОМ этапе !
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neim
1677769316
Не пойми о чем речь, то Уфа, потом Урал ... Писать пишу, читать в лавочку ношу ))). Это о писаках местных.
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vsolon
1677771428
Бредятина...Уфа вылетела
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zigbert
1677782131
Не совсем плохой расклад для Спартака. Но слабых команд тут уже нет. Вообще Урал испытанный кубковый боец. Команда сейчас значительно прибавила с появлением Гончаренко.
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