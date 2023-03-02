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    Федун оценил итоги жеребьевки Fonbet Кубка России

    Бывший владелец «Спартака» прокомментировал итоги жеребьевки Fonbet Кубка России.

    • «Спартак» сыграет с «Уфой» в 1/2 финала Пути РПЛ.
    • Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ.

    «Интересная пара «Спартак»«Урал», в субботу посмотрим репетицию.

    Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. Все настроены очень решительно, команда хорошо готова. Так, что ребятам удачи, все будет хорошо!» — сказал Федун.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2023 16:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 2 марта, 21:35

      Не совсем плохой расклад для Спартака. Но слабых команд тут уже нет. Вообще Урал испытанный кубковый боец. Команда сейчас значительно прибавила с появлением Гончаренко.

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      Рейтинг: +550

      vsolon 2 марта, 18:37

      Бредятина...Уфа вылетела

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      Рейтинг: +5417

      neim 2 марта, 18:01

      Не пойми о чем речь, то Уфа, потом Урал ...
      Писать пишу, читать в лавочку ношу ))). Это о писаках местных.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 2 марта, 17:39

      Урал конечно не подарок, но думаю что это лучше чем ЦСКА на ДАННОМ этапе !

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      Рейтинг: +79

      BoevStas1 2 марта, 17:21

      Опечатка)с какой Уфой???

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > BoevStas1 2 марта, 17:28

      Уфе надо больше тренироваться что бы со Спартаком играть.

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