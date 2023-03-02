Шалимов предположил, через сколько лет Россию вернут в международный футбол

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал отстранении российских команд от международных матчей.

— Вы представляете российские клубы в азиатской Лиге чемпионов?

— Все хотят, чтобы мы остались в Европе, но по тому, как все развивается, лет 7–8 нас не подпустят никуда. СВО не закончилась, это так быстро не пройдет. Нужно, чтобы в Европе правительства поменялись.

Некоторые футболисты говорят: «Мы готовы ждать. Какая Азия?» Ну так ты просто за сборную ни одного официального матча больше не сыграешь. Те, кому сейчас лет 26. Готовы они к этому?

Тут весь вопрос — сколько ждать. Никто этого не знает, все на уровне ощущений. Там ведь и УЕФА, и ФИФА ничего не решают. Они бы и пустили нас, но говорят: «С вами никто играть не будет».

Мы в любом случае мимо чемпионата Европы‑2024. Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США и Канаде — уверен, туда нас не пустят. В 2028‑м — снова Евро. Это уже пять лет.

Я за Европу, конечно, но скажите — сколько. Не верю, что в 2024 году все закончится. По моим ощущения — лет 7–8 нас не пустят. Поэтому надо определяться в этом году.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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