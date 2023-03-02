Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шалимов предположил, через сколько лет Россию вернут в международный футбол

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал отстранении российских команд от международных матчей.

    — Вы представляете российские клубы в азиатской Лиге чемпионов?

    — Все хотят, чтобы мы остались в Европе, но по тому, как все развивается, лет 7–8 нас не подпустят никуда. СВО не закончилась, это так быстро не пройдет. Нужно, чтобы в Европе правительства поменялись.

    Некоторые футболисты говорят: «Мы готовы ждать. Какая Азия?» Ну так ты просто за сборную ни одного официального матча больше не сыграешь. Те, кому сейчас лет 26. Готовы они к этому?

    Тут весь вопрос — сколько ждать. Никто этого не знает, все на уровне ощущений. Там ведь и УЕФА, и ФИФА ничего не решают. Они бы и пустили нас, но говорят: «С вами никто играть не будет».

    Мы в любом случае мимо чемпионата Европы‑2024. Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США и Канаде — уверен, туда нас не пустят. В 2028‑м — снова Евро. Это уже пять лет.

    Я за Европу, конечно, но скажите — сколько. Не верю, что в 2024 году все закончится. По моим ощущения — лет 7–8 нас не пустят. Поэтому надо определяться в этом году.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11