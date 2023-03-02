Громкое интервью Дзюбы, вылет «Динамо» в Путь регионов, кража у жены Соболева и другие новости

Жены Месси и Фабрегаса в купальниках позабавились друг с другом.

Жену Соболева обокрали.

Дзюба: «Горжусь, что я воспитанник «Спартака».

Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они все там дрочат. Все люди это делают».

Дзюба ответил на подозрения, что он гей.

Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну».

Стало известно, почему Захарян не перешел в «Зенит».

«Сын-то у нас дротист»: Дзюба рассказал, как его отец шутил над ним после слитого видео.

Дзюба – об Эмери: «Странный и специфический. Просто Лиги Европы выигрывает, и все».

Генич ответил на угрозы Дзюбы: «Попрошу Слуцкого, чтобы организовал нам встречу».

Малафеев считает, что Дзюбе требуется помощь психиатра.

«Только идиот мог сказать такое». Футболистка-лесбиянка отреагировала на слова Дзюбы.

Жена Песьякова выложила откровенные фото без лифчика за три дня до рождения ребенка.

Fonbet Кубок России. «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями» и вылетело в Путь регионов, самарцы вышли в полуфинал Пути РПЛ.