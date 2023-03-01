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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Малафеев считает, что Дзюбе требуется помощь психиатра

    Бывший спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на обвинения Артема Дзюбы в том, что из-за него петербургский клуб упустил полузащитника Арсена Захаряна.

    «Что касается высказываний Артема по Захаряну – Арсен приходил на просмотр в наш клуб в 2016 году, я же в свою очередь был еще действующим футболистом. Ну а работать в клубе и вовсе стал в 2018 году. Захарян, безусловно, находился в сфере интересов нашего клуба, но в переговорах на тот момент нам было отказано из-за желания самого игрока остаться в «Динамо».

    В очередной раз убеждаюсь в том, что у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Некоторые его высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра.

    Артем делает все для того, чтобы он остался в памяти поклонников футбола не как хороший футболист, а как мягко говоря «сказочник», – сказал Малафеев.

    • 19-летний Захарян в системе «Динамо» с 2017 года.
    • Агент Захаряна – Павел Андреев.
    • Летом купить Захаряна пытался «Челси».

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    01.03.2023 14:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5307

      ААМ 1 марта, 17:03

      Проснулся Малофеев. Ту всё зашло далеко, и помощь психиатра может не помочь.

      0
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      Рейтинг: +912

      Таврида 1 марта, 15:54

      "мягко говоря «сказочник»". Скорое уже процитировать "Даун Хаус" - "Сказочный долбо*б"

      1
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      Рейтинг: +18119

      ilichkadr 1 марта, 15:20

      Не, Слава, Дзюбе никакой психиатр не нужен. Типичная хохляцкая черта характера - хитрость, жадность, предательство - не лечится.

      2
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > ilichkadr 1 марта, 16:57

      Он же сказал речь, что мы (такие как вы и он) победим, что наше дело правое, и так далее, а вы взяли да и записали такого ценного кадра в стан ваших врагов. Нехорошо, сударь. Если вы так будете кадрами разбрасываться, то и победу не одержите.

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 1 марта, 15:10

      Даешь Зареме и Дзюбе одиночку!
      :)),

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 1 марта, 15:02

      Без "возможно"

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