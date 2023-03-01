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Малафеев считает, что Дзюбе требуется помощь психиатра

1 марта 2023, 14:49
5

Бывший спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на обвинения Артема Дзюбы в том, что из-за него петербургский клуб упустил полузащитника Арсена Захаряна.

«Что касается высказываний Артема по Захаряну – Арсен приходил на просмотр в наш клуб в 2016 году, я же в свою очередь был еще действующим футболистом. Ну а работать в клубе и вовсе стал в 2018 году. Захарян, безусловно, находился в сфере интересов нашего клуба, но в переговорах на тот момент нам было отказано из-за желания самого игрока остаться в «Динамо».

В очередной раз убеждаюсь в том, что у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Некоторые его высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра.

Артем делает все для того, чтобы он остался в памяти поклонников футбола не как хороший футболист, а как мягко говоря «сказочник», – сказал Малафеев.

  • 19-летний Захарян в системе «Динамо» с 2017 года.
  • Агент Захаряна – Павел Андреев.
  • Летом купить Захаряна пытался «Челси».

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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Малафеев Вячеслав Дзюба Артем
Комментарии (5)
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MaxRnD
1677672129
Без "возможно"
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ilichkadr
1677673246
Не, Слава, Дзюбе никакой психиатр не нужен. Типичная хохляцкая черта характера - хитрость, жадность, предательство - не лечится.
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Таврида
1677675297
"мягко говоря «сказочник»". Скорое уже процитировать "Даун Хаус" - "Сказочный долбо*б"
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ААМ
1677679390
Проснулся Малофеев. Ту всё зашло далеко, и помощь психиатра может не помочь.
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