Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1), «Тоттенхэм» вылетел от «Шеффилд Юнайтед» (0:1)

«Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии переиграл дома «Вест Хэм» своего бывшего главного тренера Дэвида Мойеса. Лондонцы вели по ходу встречи.

В другом матче «Тоттенхэм» вылетел из турнира от клуба Чемпионшипа.

Англия. Кубок. 1/8 финала

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бенрахма, 54; 1:1 – Агер, 77 (в свои ворота); 2:1 – Гарначо, 90; 3:1 – Фред, 90+5.

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ндиайе, 79.

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