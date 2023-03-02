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    Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1), «Тоттенхэм» вылетел от «Шеффилд Юнайтед» (0:1)

    «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии переиграл дома «Вест Хэм» своего бывшего главного тренера Дэвида Мойеса. Лондонцы вели по ходу встречи.

    В другом матче «Тоттенхэм» вылетел из турнира от клуба Чемпионшипа.

    Англия. Кубок. 1/8 финала

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бенрахма, 54; 1:1 – Агер, 77 (в свои ворота); 2:1 – Гарначо, 90; 3:1 – Фред, 90+5.

    Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ндиайе, 79.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2023 00:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 2 марта, 11:13

      Тоттенхэм опять без трофеев...

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