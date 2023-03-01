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  • Дзюба: «Спартак» ни к одному воспитаннику не отнесся с уважением»

Дзюба: «Спартак» ни к одному воспитаннику не отнесся с уважением»

1 марта 2023, 22:56
20

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал «Спартак» за отношение к воспитанникам.

«Назовешь хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись с уважением?.. Вот и все. Добрый вечер! Ни одного… Все ушли вот так», – считает Дзюба.

  • Игрок был в системе «Спартака» с 2015 года.
  • С командой он брал серебро РПЛ.
  • Контракт 34-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Ollegator
1677702912
А за что уважать пардон такого человека как дзюба? За язык длинный, или за ситуацию с быстровым мб? Или за косяк с дрочем? Или за косяк с орзул? Или за уход к прямому конкуренту со скандалом?
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"supermax"
1677708772
До сих пор обиженка... Ахах... Бывает
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алдан2014
1677719709
Дзюба,хоть что то хорошее может сказать? Одно го...но
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almanev
1677731889
А давайте поставим вопрос наоборот. Есть болельщики какого-либо клуба, у которых дзюба не вызывает отвращение?
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Рыло свина
1677732525
одно гавно из дзюбы, обижали бедного гавнюка везде. играл он временами хорошо, но такой мудак никому не нужен.
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22 raza chemp
1677736769
Воспитали, выкормили , дали дорогу в жизнь все оплатили, при чем башенными бабками , оно ещё и выдерживается
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nik55
1677744284
высер дебила
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Anton1969
1677748578
Уж кто кто, а ты бы помолчал, Дзюба!!!
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ivany4
1677755873
У рукоблуда, понятие уважение довольно таки расплывчато.)) Помнится его комментарий, что за его видео многие люди выразили ему понимание и уважение, а так же успешной футбольной карьеры. Насколько я помню, в клубе Спартак официально работает совет ветеранов Спартака. Пока что я не слышал чтоб его расформировали. Эта организация довольно часто проводит чествование значимых и уважаемых людей клуба. Не знаю есть ли в других клубах такие официальные организации.
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zigbert
1677756184
Странно что этот человек вдруг заговорил о чести, достоинстве и уважении.
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