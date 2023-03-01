Дзюба: «Спартак» ни к одному воспитаннику не отнесся с уважением»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал «Спартак» за отношение к воспитанникам.

«Назовешь хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись с уважением?.. Вот и все. Добрый вечер! Ни одного… Все ушли вот так», – считает Дзюба.

Игрок был в системе «Спартака» с 2015 года.

С командой он брал серебро РПЛ.

Контракт 34-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета.

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