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    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Спартак» ни к одному воспитаннику не отнесся с уважением»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал «Спартак» за отношение к воспитанникам.

    «Назовешь хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись с уважением?.. Вот и все. Добрый вечер! Ни одного… Все ушли вот так», – считает Дзюба.

    • Игрок был в системе «Спартака» с 2015 года.
    • С командой он брал серебро РПЛ.
    • Контракт 34-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 22:56
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 2 марта, 15:29

      большинство с любовью отзываются о клубе но есть такие Зюбы который за бабло и на клубный шарф готов наступить и деньги по карманам не тырил

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 2 марта, 14:23

      Странно что этот человек вдруг заговорил о чести, достоинстве и уважении.

      4
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 2 марта, 14:17

      У рукоблуда, понятие уважение довольно таки расплывчато.))
      Помнится его комментарий, что за его видео многие люди выразили ему понимание и уважение, а так же успешной футбольной карьеры.
      Насколько я помню, в клубе Спартак официально работает совет ветеранов Спартака. Пока что я не слышал чтоб его расформировали. Эта организация довольно часто проводит чествование значимых и уважаемых людей клуба. Не знаю есть ли в других клубах такие официальные организации.

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > ivany4 5 марта, 16:27

      очень понятно его понятие: "меня все должны уважать, мне на всех насрать" Дзюбло "простой-гавнон.

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      Рейтинг: +16511

      Anton01011969 2 марта, 12:16

      Уж кто кто, а ты бы помолчал, Дзюба!!!

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      Рейтинг: +8093

      nik55 2 марта, 11:04

      высер дебила

      5
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      Рейтинг: +1702

      22 raza chemp 2 марта, 08:59

      Воспитали, выкормили , дали дорогу в жизнь все оплатили, при чем башенными бабками , оно ещё и выдерживается

      6
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 2 марта, 07:48

      одно гавно из дзюбы, обижали бедного гавнюка везде. играл он временами хорошо, но такой мудак никому не нужен.

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      Рейтинг: +2054

      almanev 2 марта, 07:38

      А давайте поставим вопрос наоборот. Есть болельщики какого-либо клуба, у которых дзюба не вызывает отвращение?

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      Рейтинг: +3491

      acor94 > almanev 2 марта, 09:02

      Нормальный игрок, мы должны оценивать его игровые качества, а не его интервью. Даже под сорокет не плохо смотрелся в матче со Спартаком. Так что отвращения не вызывает, и так у великого большенства нормальных болельщиков, а не у тех кто показывает пальцем и смеётся: гыгыгы дрочет)))))

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 2 марта, 06:58

      Уход с любимой работы зачастую происходит по причинам не от нас зависящих, бывают остаются обиды, а то и ненависть... Поэтому можно плевать в прошлое, а можно просто помнить...

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 2 марта, 06:54

      Позавчера говорил - в Спартаке у него лучшее время жизни, а если б его ещё и уважали...

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