Слуцкий настаивает, что Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Рубина», а не из батумского «Динамо»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свою работу в Казани с Хвичей Кварацхелией, который сейчас в «Наполи».

«На момент моего прихода в «Рубин» он не был игроком стартового состава, получал какие-то крохи. И ни разу не вызывался в сборную. Из «Рубина» он сразу ушeл в «Наполи». Именно из «Рубина», а не из «Динамо» (Батуми). Он подписал контракт с «Наполи», когда уехал из Казани и был в расположении сборной Грузии», — сказал Слуцкий.

Хвича покинул «Рубин» в марте 2022 года, а в «Наполи» оказался летом.

Весной 2022 года грузин был в батумском «Динамо».

Сейчас купить Кварацхелию хочет «Манчестер Сити».

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