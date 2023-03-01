Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Слуцкий настаивает, что Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Рубина», а не из батумского «Динамо»

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свою работу в Казани с Хвичей Кварацхелией, который сейчас в «Наполи».

    «На момент моего прихода в «Рубин» он не был игроком стартового состава, получал какие-то крохи. И ни разу не вызывался в сборную. Из «Рубина» он сразу ушeл в «Наполи». Именно из «Рубина», а не из «Динамо» (Батуми). Он подписал контракт с «Наполи», когда уехал из Казани и был в расположении сборной Грузии», — сказал Слуцкий.

    Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»

    Новости по теме
    New York Times в статье о Хвиче назвал «Рубин» посредственной командой из второстепенной лиги 18
    Анчелотти охарактеризовал игру Кварацхелии
    Хвича за 26 туров Серии А набрал столько же очков по «гол+пас», сколько за четыре сезона в РПЛ 2
    Источник: ютуб-канал Тennisi

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 22:49

      Если это так , то косвенная заслуга не Лёни , а Кикнадзе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11