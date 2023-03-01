Лучший бомбардир РПЛ Писарский забил за «Крылья» во втором матче подряд

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Fonbet Кубка России между «Динамо» и «Крыльями Советов».

Счет в игре открыл форвард самарцев Владимир Писарский (Сычевой). Он реализовал пенальти на 29-й минуте.

Это второй гол Писарского за «Крылья» во втором матче. Лучший бомбардир РПЛ перешел в клуб зимой из «Оренбурга».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья».

Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу самарцев.

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