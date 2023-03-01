Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лучший бомбардир РПЛ Писарский забил за «Крылья» во втором матче подряд

    В эти минуты проходит матч 1/4 финала Fonbet Кубка России между «Динамо» и «Крыльями Советов».

    Счет в игре открыл форвард самарцев Владимир Писарский (Сычевой). Он реализовал пенальти на 29-й минуте.

    Это второй гол Писарского за «Крылья» во втором матче. Лучший бомбардир РПЛ перешел в клуб зимой из «Оренбурга».

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья».
    • Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу самарцев.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5417

      neim 2 марта, 01:46

      За две минуты до этого гола, вполне можно было ставить пенальти на Тюкавине.
      Оснований для этого было гораздо больше. И почему ВАР не проверял эти спорные моменты ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > neim 2 марта, 12:24

      Замена Тюкавина - это вообще был лютый бред со стороны Йокановича

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 1 марта, 21:06

      Кукуян опять накукуянил с пеналем

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +838

      АКМ-74У > MaxRnD 1 марта, 22:36

      Кукуян сегодня, как никогда, отсудил почти идеально. Пенальти поставил железный. Судье Иванову учиться у Кукуяна, но сначала полгода ботинки драить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > АКМ-74У 1 марта, 22:46

      Мне похрен, что на тех, что на тех, но там чистой воды симуляция игрока КС. Найди повтор, где камера показывает игрока КС спереди. Сзади - да, на что-то там похоже, но спереди - это чистая симуляция.

      Вот больше, чем уверен, что игру ты не смотрел, а посмотрел только этот повтор с ракурса сзади )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3504

      serhio80 > MaxRnD 1 марта, 22:56

      Хз за что тут пенальти( вар смотрел?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > serhio80 1 марта, 23:04

      Не, не смотрел.
      А спереди чётко видно, что игрок КС стал наигранно убирать лицо и заваливаться ещё до контакта с рукой, да и самого контакта почти не было.

      Сзади же этого не видно вообще, сзади - пеналь жб )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +838

      АКМ-74У > MaxRnD 2 марта, 21:32

      И игру смотрел и повторы...да, Гарре усилил контакт и упал, но это не отменяет факт нарушения правил, кто просил **** хватать его за лицо? Обрати внимание, что ни комментаторы, ни журналисты, ни специалисты не сомневаются в законности назначения пенальти.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > АКМ-74У 2 марта, 21:39

      После матча Спартак - Локомотив вы ищите правду на стороне судей и комментаторов ? О чём вы ?
      На этом матче во время игры оба комментатора в голос утверждали, что на Миранчуке пенальти, а послематчевых интервью говорили уже абсолютно другое, а про Иванова уже вообще молчу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +838

      АКМ-74У > MaxRnD 2 марта, 21:42

      Это были разные матчи, разные судьи, разные комментаторы, разные ситуации на поле...
      Да если бы у Динамо и сочувствующих ей начальников было сомнение в справедливости результата матча, неужели бы они промолчали? Какие возможности в СМИ у столичной команды по сравнению с провинциальной, да просто подняли бы бурю негодования, а все отметили недостаточную подготовку Динамо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > АКМ-74У 2 марта, 21:46

      Первый абзац, стандартное в такой ситуации: "Вы не понимаете это "другое" !"
      Второй абзац - отвлечённая лирика.
      а повтор спереди, в свою очередь, говорит лучше всякой болтовни

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +838

      АКМ-74У > MaxRnD 2 марта, 21:58

      Ну, кому о чем он говорит. Предлагаю прочитать, например, мнение тренера Йокановича о причинах неудачи (оно) тут же на Бомбардире сейчас висит. Он много причин назвал, но даже не заикнулся о судейской ошибке, потому, что её не было.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11