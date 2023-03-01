Лучший бомбардир РПЛ Писарский забил за «Крылья» во втором матче подряд

За две минуты до этого гола, вполне можно было ставить пенальти на Тюкавине.
Оснований для этого было гораздо больше. И почему ВАР не проверял эти спорные моменты ?
В эти минуты проходит матч 1/4 финала Fonbet Кубка России между «Динамо» и «Крыльями Советов».
Счет в игре открыл форвард самарцев Владимир Писарский (Сычевой). Он реализовал пенальти на 29-й минуте.
Это второй гол Писарского за «Крылья» во втором матче. Лучший бомбардир РПЛ перешел в клуб зимой из «Оренбурга».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья».
- Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу самарцев.
РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!