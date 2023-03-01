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    Дзюба оценил вероятность возвращения в «Спартак»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба дал понять, что в ближайшее время он не хочет возвращаться в «Спартак».

    «Спартак» – неправильная история будоражить людей. Есть все еще болельщики, которые на меня обижены. Ну зачем это заново бурлить?

    Тем более у них есть Соболев и Николсон. Не думаю, что у них есть нужда», – сказал Дзюба.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Он играл за основную команду с 2006 по 2015 год.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 20:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 1 марта, 23:11

      Дзюба дыма от Паровоза что ли нанюхался?

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 1 марта, 23:04

      Все еще надеется на что то. А ведь когда ушел из Спартака много гадостей делал своему бывшему клубу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > zigbert 1 марта, 23:12

      Голы Спартаку забивал негодник!..)))

      0
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      Рейтинг: +3504

      serhio80 1 марта, 22:51

      Дзбпнх

      1
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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 1 марта, 22:31

      Как-то более МЯГКО стал высказываться о Спартаке.
      Возраст и "лебединая песня" в Локо на него повлияли??? )))
      То, что в Спартаке он не нужен - это 100 %.
      Когда полено играло на острие спартаковской атаки, ИГРЫ в атаке я у команды не видел.

      1
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 22:28

      "Не думаю, что у них есть нужда"
      По нужде ты теперь будешь в Локо ходить и вонять (уже начал))

      2
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      Рейтинг: +6688

      maior-60 1 марта, 22:14

      Если только в Нальчик.

      2
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      Рейтинг: +1162

      ВасяК 1 марта, 21:01

      ДПНХ!!!

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 1 марта, 21:01

      0 % !!!

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