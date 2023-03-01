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Дзюба оценил вероятность возвращения в «Спартак»

1 марта 2023, 20:34
7

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба дал понять, что в ближайшее время он не хочет возвращаться в «Спартак».

«Спартак» – неправильная история будоражить людей. Есть все еще болельщики, которые на меня обижены. Ну зачем это заново бурлить?

Тем более у них есть Соболев и Николсон. Не думаю, что у них есть нужда», – сказал Дзюба.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Он играл за основную команду с 2006 по 2015 год.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Persona_non_Grata
1677693660
0 % !!!
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ВасяК
1677693676
ДПНХ!!!
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maior-60
1677698085
Если только в Нальчик.
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NewLife
1677698885
"Не думаю, что у них есть нужда" По нужде ты теперь будешь в Локо ходить и вонять (уже начал))
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derrik2000
1677699093
Как-то более МЯГКО стал высказываться о Спартаке. Возраст и "лебединая песня" в Локо на него повлияли??? ))) То, что в Спартаке он не нужен - это 100 %. Когда полено играло на острие спартаковской атаки, ИГРЫ в атаке я у команды не видел.
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serhio80
1677700270
Дзбпнх
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zigbert
1677701041
Все еще надеется на что то. А ведь когда ушел из Спартака много гадостей делал своему бывшему клубу.
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