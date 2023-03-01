Дзюба оценил вероятность возвращения в «Спартак»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба дал понять, что в ближайшее время он не хочет возвращаться в «Спартак».

«Спартак» – неправильная история будоражить людей. Есть все еще болельщики, которые на меня обижены. Ну зачем это заново бурлить?

Тем более у них есть Соболев и Николсон. Не думаю, что у них есть нужда», – сказал Дзюба.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

Он играл за основную команду с 2006 по 2015 год.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!