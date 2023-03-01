Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хави считает «Реал» фаворитом кубкового матча с «Барселоной»

    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».

    «Реал» – фаворит, потому выигрывал титулы в прошлом сезоне – Примеру и Лигу чемпионов. Кроме того, они подходят к игре после победы над «Ливерпулем» в гостях.

    Мы же находимся в процессе становления и продолжаем расти. Мы должны быть более сплоченной командой, чем когда-либо. Нужно быть очень смелыми, должен быть характер», – сказал Хави.

    • «Реал» и «Барса» сыграют завтра, 2 марта.
    • Начало матча в Мадриде – в 23:00 по московскому времени.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    «Ты сукин сын». Гави – Винисиусу во время Эль Класико 5
    «Дурак, ты тупой». Хави – Карвахалю во время Эль Класико 1
    Бускетс в одном матче побил два рекорда Эль Класико 1
    Источник: El Pais

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 18:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11