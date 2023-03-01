Хави считает «Реал» фаворитом кубкового матча с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».

«Реал» – фаворит, потому выигрывал титулы в прошлом сезоне – Примеру и Лигу чемпионов. Кроме того, они подходят к игре после победы над «Ливерпулем» в гостях.

Мы же находимся в процессе становления и продолжаем расти. Мы должны быть более сплоченной командой, чем когда-либо. Нужно быть очень смелыми, должен быть характер», – сказал Хави.

«Реал» и «Барса» сыграют завтра, 2 марта.

Начало матча в Мадриде – в 23:00 по московскому времени.

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