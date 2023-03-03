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«Дурак, ты тупой». Хави – Карвахалю во время Эль Класико

3 марта 2023, 14:47
2

Стали известны подробности перепалки между главным тренером «Барселоны» Хави и защитником «Реала» Дани Карвахалем.

Инцидент произошел в концовке первого полуфинального матча Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу».

Карвахаль спорил с Алексом Бальде, когда в ситуацию вмешался Хави.

«Дурак, ты тупой», – сказал тренер «Барсы» футболисту «Реала».

Что ответил Карвахаль, разобрать не удалось. Хави по итогам перепалки получил желтую карточку.

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Источник: Sport.es
Испания. Кубок Барселона Реал Карвахаль Дани Хави
Комментарии (2)
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моэм
1677860100
Эх будь рядом песочница , Хави мог бы ещё и песком в глаза кинуть !
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russkiisergei
1680591021
надо было этому полу п и да ру из барсы пере е ббб ааать
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