«Дурак, ты тупой». Хави – Карвахалю во время Эль Класико

Стали известны подробности перепалки между главным тренером «Барселоны» Хави и защитником «Реала» Дани Карвахалем.

Инцидент произошел в концовке первого полуфинального матча Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу».

Карвахаль спорил с Алексом Бальде, когда в ситуацию вмешался Хави.

«Дурак, ты тупой», – сказал тренер «Барсы» футболисту «Реала».

Что ответил Карвахаль, разобрать не удалось. Хави по итогам перепалки получил желтую карточку.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?