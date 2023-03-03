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    «Дурак, ты тупой». Хави – Карвахалю во время Эль Класико

    Стали известны подробности перепалки между главным тренером «Барселоны» Хави и защитником «Реала» Дани Карвахалем.

    Инцидент произошел в концовке первого полуфинального матча Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу».

    Карвахаль спорил с Алексом Бальде, когда в ситуацию вмешался Хави.

    «Дурак, ты тупой», – сказал тренер «Барсы» футболисту «Реала».

    Что ответил Карвахаль, разобрать не удалось. Хави по итогам перепалки получил желтую карточку.

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    Источник: Sport.es

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    03.03.2023 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2326

      моэм 3 марта, 19:15

      Эх будь рядом песочница , Хави мог бы ещё и песком в глаза кинуть !

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