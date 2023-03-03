«Дурак, ты тупой». Хави – Карвахалю во время Эль Класико

Эх будь рядом песочница , Хави мог бы ещё и песком в глаза кинуть !
Стали известны подробности перепалки между главным тренером «Барселоны» Хави и защитником «Реала» Дани Карвахалем.
Инцидент произошел в концовке первого полуфинального матча Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу».
Карвахаль спорил с Алексом Бальде, когда в ситуацию вмешался Хави.
«Дурак, ты тупой», – сказал тренер «Барсы» футболисту «Реала».
Что ответил Карвахаль, разобрать не удалось. Хави по итогам перепалки получил желтую карточку.
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