Серия А. «Рома» сенсационно проиграла последней команде лиги «Кремонезе» (1:2)

«Рома» проиграла «Кремонезе» (1:2) в матче 24-го тура Серии А.

Римский клуб уступил команде с последнего места и упустил шанс подняться в топ-3.

«Кремонезе» победил «Рому» во второй раз за месяц. 1 февраля римляне проиграли с тем же счетом (1:2) в 1/4 финала Кубка Италии.

«Рома» осталась на пятом месте в Серии А. «Кремонезе» поднялся на 19-е место

Италия. Серия А. 24-й тур

Кремонезе – Рома – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тсаджут, 17; 1:1 – Спинаццола, 71; 2:1 – Чиофани (с пенальти), 82.

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