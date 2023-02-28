«Спартак» будет разыгрывать призы среди обладателей Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб устроит розыгрыш среди болельщиков, которые оформят Fan ID.

— Да, клуб планирует разыгрывать призы. Они будут разные — например, билеты премиум-категории, атрибутика с автографами игроков, приглашение в музей и многое другое. О соответствующих акциях мы обязательно проинформируем в ближайшее время.

— Будет ли среди болельщиков с Fan ID разыгран автомобиль, как это планируется среди болельщиков «Зенита»?

— Планов разыграть автомобиль у нас пока что нет.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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