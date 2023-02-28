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  • Средняя посещаемость «Пари НН» – 7900 зрителей. Fan ID в Нижегородской области оформили в 10 раз больше человек

Средняя посещаемость «Пари НН» – 7900 зрителей. Fan ID в Нижегородской области оформили в 10 раз больше человек

28 февраля 2023, 19:55
5

Ранее стало известно, что 75 тысяч жителей Нижегородской области оформили Fan ID.

Примечательно, что в среднем на матчи «Пари НН» в первой части сезона РПЛ приходили 7900 зрителей. Это почти в десять раз меньше, чем число выданных Fan ID в области.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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Комментарии (5)
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Napaleon Banapart
1677606351
Сегодня фан ай ди. Завтра парк ай ди лес ай ди Фиш ай ди...
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Dr.Metal
1677613571
Ну давайте честно, фан айди оформляют чтобы на любимые команды сходить. Не все же в области за НН болеют
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Fialet
1677618422
Терпилы.
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