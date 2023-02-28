Средняя посещаемость «Пари НН» – 7900 зрителей. Fan ID в Нижегородской области оформили в 10 раз больше человек

Ранее стало известно, что 75 тысяч жителей Нижегородской области оформили Fan ID.

Примечательно, что в среднем на матчи «Пари НН» в первой части сезона РПЛ приходили 7900 зрителей. Это почти в десять раз меньше, чем число выданных Fan ID в области.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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