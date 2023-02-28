КДК РФС рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес Дзюбы

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК изучит поведение фанатов «Спартака» в обоих кубковых матчах с «Локомотивом».

Спартаковские болельщики оскорбляли воспитанника клуба Артема Дзюбу.

«КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики на матчах «Локомотив» – «Спартак» и «Спартак» – «Локомотив», а также оскорбление конкретного игрока», – сказал Григорьянц.

34-летний Дзюба подписал с «Локо» контракт до конца сезона.

Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

«Спартак» дважды победил «Локомотив» – 1:0 в гостях и 4:2 дома.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»