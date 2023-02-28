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КДК РФС рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес Дзюбы

28 февраля 2023, 15:28
10

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК изучит поведение фанатов «Спартака» в обоих кубковых матчах с «Локомотивом».

Спартаковские болельщики оскорбляли воспитанника клуба Артема Дзюбу.

«КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики на матчах «Локомотив» – «Спартак» и «Спартак» – «Локомотив», а также оскорбление конкретного игрока», – сказал Григорьянц.

  • 34-летний Дзюба подписал с «Локо» контракт до конца сезона.
  • Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.
  • «Спартак» дважды победил «Локомотив» – 1:0 в гостях и 4:2 дома.

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок Локомотив Спартак Дзюба Артем Григорьянц Артур
Комментарии (10)
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Enter2006
1677588048
Как можно оскорбить того, кто сам себя оскорбляет? Пусть наденет костюм дэдпула, подрочит на камеру, сунет палец в рот и спокойно поспит...
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NewLife
1677588232
Зачем КДК, давайте сразу Совет директоров Газпрома.
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Napaleon Banapart
1677588555
Банан не кинь.. На ..уй не пошли. Ущемление русского начала какое то...
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эд100
1677590568
то ли ещё будет..., сам обосрался, сам и обтекает пусть. другим наука. не плюй в колодец, пригодится...
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алдан2014
1677591551
Да как такое ваще могло быть?? А как же хвалёный фан уйди?(фан айди)
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R_a_i_n
1677594137
Ну а что хотел Зюба? После всего хорошего он думал его боготворить будут?
Ответить
matvei_72
1677598290
Рассмотрит и нарушений как всегда не найдет....
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alefreddy
1677602727
накажут на деньги клуб а не фаната
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моэм
1677654874
Так получилось что в Спартаке Дзюба по большей части или отдавался в аренду или сидел в запасе , а когда вернулся из Ростова лучшим бомбардиром и с Кубком в руках и потребовал себе соответствующий контракт и получил отказ ... типа много запросил....тогда отец Артёма объявил условия всем.... а Зенит просто огласился на его условия и пока Федун ворочал мозгами , заключил контракт чуть ли не день в день.....я к тому что Спартак постоянно гнобил СВОЕГО воспитанника , как и многих других воспитанников клуба , в угоду иностранцам .....но этим злопамятным бараном разве моно что объяснить ?
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