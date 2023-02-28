Президент РПЛ надеется, что клубы из Медиалиги сыграют в следующем Кубке России

Президент РПЛ Александр Алаев выступил за участие команд из Медиалиги в следующем розыгрыше Кубка России.

«Примут ли участие клубы Медиалиги в следующем розыгрыше Кубка России? Надо обращаться к коллегам из РФС. Лично я на это надеюсь.

Их первый год получился успешным. Я за то, чтобы они участвовали. По моему мнению, получился отличный опыт», — заявил Алаев.

В этом розыгрыше Кубка России «Амкал» и 2Drots.

«Амкал» дошел до 1/64 финала, 2Drots – до 1/128.

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