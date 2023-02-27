«Я не собираюсь бегать». Роналдиньо отказался исполнять буллит в испанской Медиалиге

Стали известны новые подробности дебюта Роналдиньо в испанской Медиалиге.

Его первый матч за «Порсиньос» против «Пио» завершился нулевой ничьей, поэтому победитель определялся в серии буллитов (выход один на один с вратарем).

42-летний бразилец отказался исполнять свой буллит.

«Я не собираюсь бегать, пусть другие бегают», – сказал Роналдиньо судье.

В итоге «Порсиньос» проиграл по буллитам со счетом 1:3.

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