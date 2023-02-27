Роналдиньо дебютировал в испанской Медиалиге. Матч с его участием смотрели более миллиона зрителей

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо впервые сыграл за «Порсиньос».
Это дебют 42-летнего полузащитника в испанской Медиалиге.
Трансляцию матча на платформах YouTube и Twitch суммарно смотрели более миллиона человек.
- «Порсиньос» уступил «Пио» в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
- Роналдиньо с командой приехал на игру на розовом лимузине.
- Он вышел на замену на 5-й минуте, получив сразу капитанскую повязку.
- Бразилец – чемпион мира и обладатель «Золотого мяча».
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Источник: Marca