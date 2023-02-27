Роналдиньо дебютировал в испанской Медиалиге. Матч с его участием смотрели более миллиона зрителей

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо впервые сыграл за «Порсиньос».

Это дебют 42-летнего полузащитника в испанской Медиалиге.

Трансляцию матча на платформах YouTube и Twitch суммарно смотрели более миллиона человек.

«Порсиньос» уступил «Пио» в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Роналдиньо с командой приехал на игру на розовом лимузине.

Он вышел на замену на 5-й минуте, получив сразу капитанскую повязку.

Бразилец – чемпион мира и обладатель «Золотого мяча».

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