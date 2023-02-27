«У него не было слабых мест». Газзаев отреагировал на решение Жо завершить карьеру

ЭКс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение нападающего Жо завершить карьеру в 35 лет.
«Считал, что Жо станет звездой мирового уровня. Но свой потенциал он не использовал на все сто процентов.
Не знаю, что ему помешало. Я пригласил его в ЦСКА в 18 лет, он произвел фурор, забил 44 мяча и уехал через два года в «Манчестер Сити». Почему он дальше не рос — не знаю.
Он оставил у меня только хорошие впечатления, у него не было слабых мест. Хочу, чтобы у него жизнь после карьеры сложилась успешно», — сказал Газзаев.
- Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 годы.
- Он забил 44 гола в 77 матчах.
- Бразилец также выступал за «Ман Сити», «Эвертон» и «Галатасарай».
РПЛ возвращается на этой неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Спорт-Экспресс»