«У него не было слабых мест». Газзаев отреагировал на решение Жо завершить карьеру

ЭКс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение нападающего Жо завершить карьеру в 35 лет.

«Считал, что Жо станет звездой мирового уровня. Но свой потенциал он не использовал на все сто процентов.

Не знаю, что ему помешало. Я пригласил его в ЦСКА в 18 лет, он произвел фурор, забил 44 мяча и уехал через два года в «Манчестер Сити». Почему он дальше не рос — не знаю.

Он оставил у меня только хорошие впечатления, у него не было слабых мест. Хочу, чтобы у него жизнь после карьеры сложилась успешно», — сказал Газзаев.

Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 годы.

Он забил 44 гола в 77 матчах.

Бразилец также выступал за «Ман Сити», «Эвертон» и «Галатасарай».

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