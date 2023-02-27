«Манчестер Юнайтед» опередил «Ливерпуль» по числу побед в английских кубках

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (2:0) и стал победителем Кубка английской лиги.

Благодаря этой победе «МЮ» стал лидером по числу побед в английских кубках. Манчестерцы суммарно 18 раз выиграли Кубок английской лиги (6) и Кубок Англии (12).

«Манчестер Юнайтед» опередил «Ливерпуль», который суммарно выиграл 17 английских кубков.

Манчестерцы продолжают борьбу еще в трех турнирах: АПЛ, Лига Европы, Кубок Англии.

«МЮ» идет на 3-м месте в АПЛ.

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