Чемпион мира Альварес задумался об уходе из «Манчестер Сити»

Будущее нападающего Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити» находится под вопросом.
23-летний футболист недоволен количеством игровой практики.
Не исключено, что летом аргентинец потребует отпустить его в аренду.
За ситуацией следят «Барселона» и другие клубы.
- «Сити» купил Альвареса в прошлом году за 21,4 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- В декабре он стал чемпионом мира со сборной Аргентины.
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Источник: твиттер Сезара Луиса Мерло