Чемпион мира Альварес задумался об уходе из «Манчестер Сити»

Будущее нападающего Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити» находится под вопросом.

23-летний футболист недоволен количеством игровой практики.

Не исключено, что летом аргентинец потребует отпустить его в аренду.

За ситуацией следят «Барселона» и другие клубы.

«Сити» купил Альвареса в прошлом году за 21,4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах.

В декабре он стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

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