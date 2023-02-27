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  • Карпин рассказал, в каком случае может вызвать Дзюбу в сборную России

Карпин рассказал, в каком случае может вызвать Дзюбу в сборную России

27 февраля 2023, 12:45
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал понять, что Артема Дзюбы не будет в национальной команде, пока не закончится отстранение российского футбола.

– Вы говорили, что игроков старше 30 лет в сборную пока звать не будете. Возможны ли возрастные исключения при выборе игроков в этом году? Вдруг, 34-летний футболист начнет играть так, что все будут с восторгом смотреть на него.

– А для чего? Вы считаете, что у нас есть возрастной игрок старше 30 лет, которого мы не знаем и на которого стоит посмотреть?

– Я не стал вас спрашивать в лоб об Артеме Дзюбе.

– А об Артеме Дзюбе чего мы не знаем?

– Мы о нем ничего не знаем, человек больше полугода не играл нигде.

– (смеется). Здорово! И что дальше?!

– Сегодня выйдет и забьет три «Спартаку», в первом весеннем туре еще трешку отгрузит.

– Допустим, и другие игроки старше 30 лет будут выглядеть замечательно. И что?

– То есть, с выбранной дороги не свернете, продолжите смотреть молодых?

– Да. Потому что мы забанены и не знаем, когда вернемся. Теперь вы мне объясните, зачем вызывать возрастных игроков?

– Любой игрок мечтает надеть футболку сборной. Николай Комличенко сказал об этом, но отметил, что в любом случае решение за тренером, а ты можешь хоть об стенку биться, но тренер всегда прав.

– Вот такая участь у футболистов тяжелая (смеется).

– Скорее жестокая.

– Футбол – работа жестокая. Как и жизнь. Смысл смотреть на игроков, которых мы и так знаем, но не знаем, к чему мы готовимся?

Если бы были официальные матчи и нужен был результат, естественно, под каждую конкретную игру мы бы рассматривали всех футболистов. В любом возрасте, хоть в 45 лет.

– Возвращение Дзюбы – это хорошо для российского футбола?

– Конечно, хорошо.

– В будущем, если этот футболист будет вас устраивать, он может получить вызов?

– Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную.

  • 34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
  • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Дзюба Артем Карпин Валерий
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R_a_i_n
1677493329
Валера, будь уже мужиком, скажи прямо, что бревно в сборной ненужно!
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