«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» назвали стартовые составы на финал Кубка английской лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Вегорст.

«Ньюкасл»: Кариус, Триппьер, Ботман, Шер, Бeрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Жоэлинтон, Альмирон, Сен-Максимен, Уилсон.

Судья: Дэвид Кут (Англия)

Матчей в сезоне: 16

Желтые карточки: 55 (3,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 22

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Ньюкаслу» шесть матчей подряд: четыре победы, две ничьих.

Коэффициенты: