«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» назвали стартовые составы на финал Кубка английской лиги.
- Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Вегорст.
«Ньюкасл»: Кариус, Триппьер, Ботман, Шер, Бeрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Жоэлинтон, Альмирон, Сен-Максимен, Уилсон.
Судья: Дэвид Кут (Англия)
- Матчей в сезоне: 16
- Желтые карточки: 55 (3,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 22
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Ньюкаслу» шесть матчей подряд: четыре победы, две ничьих.
Коэффициенты:
- Победа «МЮ» – 2.30
- Ничья – 3.50
- Победа «Ньюкасла» – 3.59
Источник: Бомбардир.ру