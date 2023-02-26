Сын Аршавина в составе детской команды «Спартака» выиграл турнир памяти Черенкова

Арсений Аршавин, сын бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина, в составе команды «Спартака» по своему возрасту стал победителем Всероссийского турнира памяти Федора Черенкова.

Аршавину-младшему десять лет.

Ранее Арсения посвятили в спартаковцы.

Арсений – ребенок Аршавина от незарегистрированного брака с телеведущей Юлией Барановской.

Аршавин и Барановская были вместе в 2004-2013 годах.

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