Сын Аршавина в составе детской команды «Спартака» выиграл турнир памяти Черенкова

Арсений Аршавин, сын бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина, в составе команды «Спартака» по своему возрасту стал победителем Всероссийского турнира памяти Федора Черенкова.
Аршавину-младшему десять лет.
- Ранее Арсения посвятили в спартаковцы.
- Арсений – ребенок Аршавина от незарегистрированного брака с телеведущей Юлией Барановской.
- Аршавин и Барановская были вместе в 2004-2013 годах.
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Источник: твиттер Леонида Трахтенберга