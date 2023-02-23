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  • В «Спартаке» прокомментировали посвящение сына Аршавина в спартаковцы

В «Спартаке» прокомментировали посвящение сына Аршавина в спартаковцы

23 февраля 2023, 13:15
2

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что воспитанник академии Арсений Аршавин был посвящен в спартаковцы.

– Стало очень популярным фото, где сын Андрея Аршавина Арсений был посвящен в спартаковцы. Это вызвало ликование. Что это за процедура?

– Не могу никак прокомментировать. Был посвящен – и прекрасно. Выбрал правильные цвета, молодец. Главное, чтобы на поле превзошел талант своего отца.

  • Арсений – ребенок Аршавина от незарегистрированного брака с телеведущей Юлией Барановской.
  • Аршавин и Барановская были вместе в 2004-2013 годах.
  • Сейчас Аршавин-старший работает в системе «Зенита», отвечая за молодежную вертикаль.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (2)
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jek718875
1677151839
Казачок то засланный
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alp
1677153433
это барановская так поднагадила Аршавину.. зараза
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