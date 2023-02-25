«Нет проблем, если российский футболист хочет играть во Франции». Заместитель главреда L'Equipe – о Малкоме

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер уверен, что получение паспорта РФ не помешает вингеру «Зенита» Малкому перейти во французский клуб.

В январе подписать бразильца пытался «ПСЖ».

«Не считаю, что российское гражданство помешает Малкому перейти во французский чемпионат. Нет, я так не думаю.

Проблема была бы, если бы французский футболист хотел играть в России.

В том, что российский футболист хочет играть во Франции, нет никаких проблем», – сказал Леклер.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!