«Нет проблем, если российский футболист хочет играть во Франции». Заместитель главреда L'Equipe – о Малкоме

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер уверен, что получение паспорта РФ не помешает вингеру «Зенита» Малкому перейти во французский клуб.
В январе подписать бразильца пытался «ПСЖ».
«Не считаю, что российское гражданство помешает Малкому перейти во французский чемпионат. Нет, я так не думаю.
Проблема была бы, если бы французский футболист хотел играть в России.
В том, что российский футболист хочет играть во Франции, нет никаких проблем», – сказал Леклер.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
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Источник: «Спорт-Экспресс»