«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграют в финальном матче Кубка английской лиги. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Дэвид Кут (Англия)

Матчей в сезоне: 16

Желтые карточки: 55 (3,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 22

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Ньюкаслу» шесть матчей подряд: четыре победы, две ничьих.

Коэффициенты:

Победа «МЮ» – 2.30

Ничья – 3.50

Победа «Ньюкасла» – 3.59

Прогноз на матч: победа «МЮ»