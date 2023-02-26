«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграют в финальном матче Кубка английской лиги. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- МЮ: Давид де Хеа – Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака – Каземиро, Бруну Фернандеш, Фред – Антони Матеус, Маркус Рэшфорд, Ваут Вегхорст.
- Ньюкасл: Лорис Кариус – Фабиан Шер, Свен Ботман, Дэн Берн, Киран Триппьер – Шон Лонгстафф, Эллиот Андерсон, Бруно Гимараэс – Жоэлинтон, Каллум Уилсон, Мигель Алмирон.
Судья: Дэвид Кут (Англия)
- Матчей в сезоне: 16
- Желтые карточки: 55 (3,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 22
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Ньюкаслу» шесть матчей подряд: четыре победы, две ничьих.
Коэффициенты:
- Победа «МЮ» – 2.30
- Ничья – 3.50
- Победа «Ньюкасла» – 3.59
Прогноз на матч: победа «МЮ»
Источник: «Бомбардир»