Ари: «Пример Малкома и Клаудиньо подвигнет других бразильцев получить паспорт России»

Бывший форвард сборной России Ари отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Пример Малкома и Клаудиньо подвигнет других бразильских футболистов получить российское гражданство.

Я очень рад за Малкома и Клаудиньо, которые смогут выступать за Россию», – сказал Ари.

Клаудиньо и Малком не смогут сразу выступать за сборную России.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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