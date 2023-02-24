Ари: «Пример Малкома и Клаудиньо подвигнет других бразильцев получить паспорт России»

Бывший форвард сборной России Ари отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
«Пример Малкома и Клаудиньо подвигнет других бразильских футболистов получить российское гражданство.
Я очень рад за Малкома и Клаудиньо, которые смогут выступать за Россию», – сказал Ари.
- Клаудиньо и Малком не смогут сразу выступать за сборную России.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»