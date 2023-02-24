Президент РПЛ Алаев оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от игры форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в кубковом матче со «Спартаком» (0:1).

«Дзюба – большой мастер, он это не раз доказывал. Артем поможет «Локомотиву». Он мог изменить ход игры, имел два момента.

В первом случае, когда мяч попал в штангу, Дзюбе не повезло, во втором случае он пробил выше ворот из-за того, что подустал», – сказал Алаев.

34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.

В кубковом матче со «Спартаком» он дебютировал за новую команду.

Форварда признали лучшим игроком встречи.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!