Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти

«Андерлехт» обыграл «Лудогорец» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций.
Бельгийцы благодаря домашней победе 2:1 сравняли счет по сумме двух встреч.
В серии пенальти «Андерлехт» без проблем выиграл – 3:0.
Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч
Андерлехт (Бельгия) – Лудогорец (Болгария) – 2:1 (1:0), по пенальти – 3:0
Голы: 1:0 – Руссо (в свои ворота), 13; 2:0 – Версхарен, 68; 2:1 – Тиаго, 71.
Удаление: нет – Пиотровски, 97.
Первый матч – 0:1.
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Источник: «Бомбардир»