Мостовой оценил игру Дзюбы в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в первом матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

«Я думал, Дзюба выйдет на замену. Но он вышел в основе и во втором тайме был одним из лучших.

И моменты создавал, и нагнетал, и скидывал, и принимал. Был таким «двигателем» в команде», – заявил Мостовой.

34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.

В кубковом матче со «Спартаком» он дебютировал за новую команду.

Форварда признали лучшим игроком встречи.

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